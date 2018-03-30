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Финского дипломата гонят из России

Москва продолжает раздавать "ответки" недругам

Российские власти отправят на родину дипломатического представителя Финляндии Микко Хаутала, информирует МИД этой страны.

"Высылка финского дипломата – ответ России на решение Финляндии, принятое в понедельник, 26 марта, выдворить одного из лиц с дипломатическим статусом из посольства России в Хельсинки после нападения в Солсбери", – говорится в сообщении.

Ему предписано покинуть Россию в течение двух недель.

В ведомстве подчеркнули, что решение Москвы не связано с деятельностью финского дипломата. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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