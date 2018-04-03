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Кремль отреагировал на отмену выборов мэра Екатеринбурга

Дмитрий Песков прокомментировал резонансный закон свердловских депутатов

Законодательное собрание Свердловской области вправе самостоятельно принимать решение об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это целиком и полностью прерогатива местного регионального закса, не можем ни вмешиваться, ни комментировать", – цитирует его РИА ФАН.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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