Кремль отреагировал на отмену выборов мэра Екатеринбурга

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Законодательное собрание Свердловской области вправе самостоятельно принимать решение об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это целиком и полностью прерогатива местного регионального закса, не можем ни вмешиваться, ни комментировать", – цитирует его РИА ФАН.
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