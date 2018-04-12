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"Единая Россия" в мае обсудит свое обновление

Андрей Турчак. Фото: er.ru
Специальная конференция пройдет с 18 по 19 мая

Мероприятие станет итогом муниципальных и региональных обсуждений, которые уже вовсю идут на местах. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, конференция пройдет в формате расширенного заседания с участием высшего и генерального советов "Единой России". На ней будут рассмотрены вопросы по двум общим направлениям.

"Первое – это обновление Партии и наращивание нашего мобилизационного потенциала к Единому дню голосования. И второе – участие Партии в реализации Послания Президента через весь спектр политических инструментов, начиная от реализации партпроектов и заканчивая законотворческой деятельностью", – цитирует Турчака пресс-служба партии.

На заседании обсудят предложения регионов по целому ряду направлений – партстроительства, эффективности партийных институтов, позиционирования партии и повышения эффективности проектов "Единой России" и другое. Таким образом, единороссы планируют стать ближе к регионам.

"Для нас важно выработать и представить программные предложения, вовлечь в открытый разговор, сделать соавторами в принятии решений максимальное количество рядовых партийцев и наших сторонников на местах", - пояснил цель мероприятия Турчак.

Он добавил, что эффект от содержательного обновления Партии, активизации ее рядов должен стать позитивным фоном для выборных кампаний 2018 год

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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