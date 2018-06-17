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Мускулы России пошатнули веру Европы в НАТО

Global Look Press
В Евросоюзе признают, что прятаться под юбкой США нельзя

К европейским странам начинает приходить осознание того, что одних усилий Соединенных Штатов недостаточно, чтобы спасти их от "российской угрозы". Об этом заявил президент Латвии Раймонд Вейонис.

Политик отметил, что перед НАТО сегодня стоит несколько вызовов, среди которых планомерно усиливающийся Китай и "демонстрирующая свои мускулы" Россия. Кроме того, Североатлантический альянс может столкнуться с серьезными угрозами в Сирии и Северной Африке, где ситуация стала шаткой.

При этом перед лицом потенциальной опасности западные страны переживают не лучший период во внутренних отношениях, добавил Вейонис. По его мнению, Европе нужно заняться "мягкой безопасностью", передает TVnet.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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