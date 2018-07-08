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В США признали меры против России неэффективными

фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Все усилия Вашингтона в противостоянии с Москвой оказались напрасны

Антироссийские санкции бесполезны. Должного эффекта они не дают, а утверждать обратное можно лишь под давлением. Об этом заявил сенатор США от Республиканской партии Рон Джонсон.

В Россию на прошлой неделе прибыла делегация американских конгрессменов и сенаторов для встречи с российскими парламентариями по вопросам отношений между США и РФ. После серии встреч американский политик вернулся на родину и задал своим коллегам вопрос: Какой прок от санкций? Они вообще работают? 

По его словам, никто даже не задумывался над тем, будет ли толк санкционной войны. Когда Вашингтон вводил ограничительные меры против Москвы, то рассчитывал на куда более серьезный урон, однако этого так и не произошло. По словам Джонсона, отрицать это просто бессмысленно.

"Я думаю, что только под давлением вы скажете, что санкции против России действительно хорошо работают", – сказал он в интервью изданию Washington Examiner.

Он оговорился, что России необходимо всеми силами мешать в восстановлении своего влияния, которое она имела в советские годы. Однако делать это следует таким образом, чтобы не страны не скатились во вражду.



Артем ВЕСЕЛЫЙ
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