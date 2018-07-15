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Россию обвинили в попытке разрушения США через соцсети

Byron Smith/Zumapress.com
Америка заговорила о новом "российском вмешательстве"

Москва упорно пытается поссорить американских граждан, используя социальные сети. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

По ее словам, спецслужбы страны отмечают "злонамеренную киберактивность", целью которой является внесение вражды в американское общество. Для этого используются не только соцсети, но и некие неназванные "симпатичные спикеры и другие средства. 

"Существует мало сомнений в том, что противники и негосударственные субъекты продолжают рассматривать выборы как цель для кибер-операций", – цитирует министра CNN.

Нильсен отметила, что речь идет не о том, чтобы очернить конкретных политических фигур или парти, а о том, чтобы ударить по всей "инфраструктуре выборов в США". Впрочем, признала она, доказательств дестабилизации внутриполитический обстановки США пророссийскими хакерами пока нет.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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