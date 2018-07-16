Одного из пришедших на пресс-конференцию мужчин срочно пришлось вывести из зала

До того, как лидеры России и США вышли к трибунам для итоговых выступлений, в аудитории произошел инцидент.

В какой-то момент несколько представителей секьюрити бросились к гостю, которого заподозрили в чем-то неладном.

По предварительной информации, мужчина пришел на мероприятие в качестве журналиста.