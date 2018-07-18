Юнкер назвал Путина своим другом

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Жан-Клод Юнкер стал жертвой российских пранкеров Алексея Столярова и Владимира Кузнецова, известных как Лексус и Вован, которые позвонили ему от имени нового премьер-министра Николы Пашиняна.
В разговоре пранкеры попросили Юнкера повлиять на США таким образом, чтобы Вашингтон перестал оказывать давление на Армению. Еврочиновник в ответ посетовал на то, что американский лидер Дональд Трамп – очень сложный политик.
Нам приходится вновь и вновь объяснять господину Трампу, как устроен мир. Он не понимает, что происходит в мире", – цитирует его URA.RU.
При этом он посоветовал новому премьеру республики ладить с Путиным.
"Это мой личный друг. Я могу с ним поговорить при любой необходимости", – заявил он.
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