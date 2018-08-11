Захарова раскрыла правду о санкциях США

В МИДе объяснили причину жесткой политики Вашингтона

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова рассказала, для чего США вводят новые санкции. Об этом она заявила во время визита в Сербию.

По ее словам, Вашингтон теряет ресурсы для развития страны, поэтому им необходим внешний враг.

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"Этих ресурсов больше нет, и нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем", – цитирует ее РИА "Новости".

Захарова отметила, что американцы фактически объявили торговую войну всему миру. Отношения США с КНР, Ираном и даже ЕС стали очень напряженными.

При этом она подчеркнула, что Москва не намерена терпеть такое отношение Вашингтона и ответит не менее жесткими мерами.

"Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально", – добавила она.

Напомним, что 8 августа Вашингтон ввел первый пакет санкций против Москвы. Причиной стало якобы отравление Скрипалей в Солсбери. Россия готовит ответные меры.