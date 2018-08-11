Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Захарова раскрыла правду о санкциях США

Фото: GLOBAL LOOK press/ MFA Russia Press Service
В МИДе объяснили причину жесткой политики Вашингтона

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова рассказала, для чего США вводят новые санкции. Об этом она заявила во время визита в Сербию.

По ее словам, Вашингтон теряет ресурсы для развития страны, поэтому им необходим внешний враг.

По теме

"Этих ресурсов больше нет, и нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем", – цитирует ее РИА "Новости".

Захарова отметила, что американцы фактически объявили торговую войну всему миру. Отношения США с КНР, Ираном и даже ЕС стали очень напряженными.

При этом она подчеркнула, что Москва не намерена терпеть такое отношение Вашингтона и ответит не менее жесткими мерами.

"Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально", – добавила она.

Напомним, что 8 августа Вашингтон ввел первый пакет санкций против Москвы. Причиной стало якобы отравление Скрипалей в Солсбери. Россия готовит ответные меры.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Афины рвут связи с Москвой

Трения между странами усиливаются

Эрдоган нашел замену доллару

Турецкий лидер не намерен проигрывать экономическую войну Америке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей