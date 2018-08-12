Вспышку инфекции в Европе объяснили секретными испытаниями США
Вспышка африканской чумы среди свиней (АЧС) на востоке европейского континента и в Латвии свидетельствует о том, что США проводят там опаснейшие испытания. По мнению колумниста Александра Хроленко, речь идет о разработке новейших вирусов.
Обозреватель Sputnik Латвия обратил внимание на то, что в ряде стран Восточной Европы в июне резко подскочило число случаев выявления АЧС. Вспышка заболевания произошла в Грузии, Молдавии, Польше, на Украине и особенно в Прибалтике. По мнению Хроленко, в резком распространении АЧС как-то замешаны американские биологические лаборатории, которые паутиной покрыли значительную часть постсоветского пространства. Возможно этой совпадение, но лаборатории действуют на территории всех вышеупомянутых стран.
Особую роль США отводят Прибалтике, поскольку в одной только Латвии число случаев выявления АЧС достигло 165, то есть больше, чем в остальных государствах. А в соседней Литве фермерам пришлось уничтожить 20 тысяч животных и-за угрозы АЧС. Местные власти предлагают теперь им вовсе отказаться от разведения свинье, обещая возместить им убытки.
"Кто мог подложить такую "свинью" Латвии, Литве и Эстонии? Рискую показаться неоригинальным, но подозреваю центр биологических исследований Пентагона – Форт-Детрик, где десятилетиями совершенствуются известные и создаются новые возбудители тяжелых эпидемических заболеваний", – пишет Хроленко.
Подозрения в отношении США усиливаются еще и потому, что странам СНГ активно насаждают американские санитарные стандарты. В лабораториях действуют системы сбора, анализа и хранения данных о всех случаях заражения АЧС, работающие в интересах Пентагона.
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