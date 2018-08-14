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США остановливают действие договора по открытому небу с Россией

Вашингтон обвиняет Москву в невыполнении пунктов соглашения

Сотрудничество РФ и США в небе приостановлено по инициативе американской стороны. Речь идет о полетах военных самолетов вдоль границ территорий друг друга с целью контроля за военной активностью.

Это следует из текста оборонного бюджета, опубликованного на сайте Конгресса.

В документе есть пункт 1242, в котором говорится, что финансирование программы Договора по открытому небу с Россией запрещено, пока Конгресс не получит доказательства выполнения Москвой условий договора. Эти доказательства должен предоставить глава Белого дома.

В тексте утверждается, что Москва использует данные, полученные во время военных облетов, в разведывательных целях. Кроме того, Вашингтон требует от российской стороны заранее информировать о том, с какой целью самолеты ВВС РФ собираются выполнить наблюдательные полеты.

Наконец, США требуют от России получить разрешения полетов над Москвой, Чеченской республикой, Калининградской область, а также над несколькими районами на границе Южной Осетии и Абхазии.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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