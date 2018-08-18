Россия и Турция продолжать развивать отношения

Вячеслав Володин и министр иностранных дел Турции высказались за дальнейшее развитие двухсторонних отношений

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с главой МИД Мевлютом Чавушоглу, на которой стороны обсудили развитие отношений между двумя странами



"Наша задача – чтобы межпарламентские отношения развивались более динамично и решали те задачи, которые ставят перед нами наши президенты", – заявил Володин.

Ранее председатель Госдумы в рамках рабочего визита в Анкару провёл двустороннюю встречу с Бинали Йылдырымом. На ней обсуждалось создание комиссии высокого уровня между ГД и ВНСТ, а также противодействие терроризму и обеспечение региональной безопасности на парламентском уровне. Также был затронут вопрос о планируемом проведении до конца этого года в Тегеране второй Международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия.

Он также сообщил, что во время его сегодняшней встречи с председателем парламента Турции обсуждали вопросы связанные с подготовкой совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдет в Анталии в октябре этого года.