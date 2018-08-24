Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Последний удар: США "троллят" Россию американским "Сарматом"

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry
Вашингтон придумал новый способ противостоять Москве

В Госдепартаменте Соединенных Штатов решили задействовать все более серьезные меры борьбы с Россией и для этого создали SARMAT – американский ответ одноименному российскому ракетному комплексу.

Впрочем, речь идет не о военном аналоге, а о новой должности в Госдепе, которая полностью называется Senior Advisor for Russian Malign Activities and Trends, что в переводе на русский можно перевести как "старший советник по вредным действиям и тенденциям России".

Совпадение аббревиатуры этой должности с названием ракетного комплекса является своеобразным "троллингом" Москвы со стороны Вашингтона, отмечает телеканал CNBC.

"Троллинг – последний удар [Вашингтона] в конфликте между США и Россией, поскольку две страны по-прежнему занимаются необычным, особенно в XXI столетии, противостоянием", – сообщает телеканал.

Правда, в Госдепе уже опровергли, что название было выбрано специально. По словам помощницы госсекретаря США Вессы Митчелл, это всего лишь совпадение.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Рублю оставили шанс на спасение

Курс российской валюты безнадежно валится вниз, но надежда умирает последней

Уничтожить Крымский мост: Киев нашел союзников на Кавказе

Одни украинские спецслужбы с операцией не справятся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей