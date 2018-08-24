Вашингтон придумал новый способ противостоять Москве

В Госдепартаменте Соединенных Штатов решили задействовать все более серьезные меры борьбы с Россией и для этого создали SARMAT – американский ответ одноименному российскому ракетному комплексу.



Впрочем, речь идет не о военном аналоге, а о новой должности в Госдепе, которая полностью называется Senior Advisor for Russian Malign Activities and Trends, что в переводе на русский можно перевести как "старший советник по вредным действиям и тенденциям России".

Совпадение аббревиатуры этой должности с названием ракетного комплекса является своеобразным "троллингом" Москвы со стороны Вашингтона, отмечает телеканал CNBC.

"Троллинг – последний удар [Вашингтона] в конфликте между США и Россией, поскольку две страны по-прежнему занимаются необычным, особенно в XXI столетии, противостоянием", – сообщает телеканал.

Правда, в Госдепе уже опровергли, что название было выбрано специально. По словам помощницы госсекретаря США Вессы Митчелл, это всего лишь совпадение.