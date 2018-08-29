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США подают на Россию в суд ВТО

Фото: GLOBAL LOOK press/Xu Jinquan
Вашингтон собрался биться с Москвой из-за пошлин на товары

США сделали первый шаг в судебной тяжбе с Россией после того, как отправили во Всемирную торговую организацию запрос на консультации по поставкам своего импорта в РФ.

Вашингтон недоволен тем, что Москва отказалась от пошлин на импортную продукцию из Евросоюза. В то же время товары из США облагаются дополнительным сбором.

Как отмечает РИА "Новости", консультация в ВТО фактически означает намерение американцев подать в суд на Россию, что с большой долей вероятности положит начало экономическому противостоянию между странами.

В России уже заявили, что Вашингтон неверно понял позицию Москвы в вопросе пошлин. В Минэкономразвития напомнили, что ВТО полностью не запрещает странам защищать свое производство от конкуренции с импортом на внутреннем рынке.

"Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от "специальных защитных мер", принятых другой страной", – сказали РИА "Новости" в ведомстве.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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