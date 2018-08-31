Глава Белого дома грозит разрывом с мировым сообществом

США готовы выйти из Всемирной торговой организации, поскольку обижены на всех ее участников. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, с американцами годами скверно обращаются, а соглашение о создании самой организация было "худшей торговой сделкой в истории".

"Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО", - цитирует Трампа Bloomberg.

Он заверил, что Соединенные Штаты покинут ВТО, если та не изменится так, как того хочет Вашингтон.