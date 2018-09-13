Новую объединенную комиссию в ГД могут возглавить Аршба или Поклонская

Наталья Поклонская имеет все шансы на то, чтобы стать во главе новой думской структуры

Правда, за место придется побороться с коллегой, депутатом Отари Аршбой. Об этом рассказал председатель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

В нижней палате парламента решили объединить комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, которую возглавляла Поклонская, и комиссию по этике, главой которой был Аршба. Поэтому вполне справедливо, что их обоих рассматривают как равных кандидатов на новое место работы. Ведь и Поклонская, и Аршба являются членами "Единой России", что по регламенту необходимо для работы председателем только что созданного органа.

Решение по кандидатам будет принято уже на следующей неделе по итогам заседания президиума фракции.

"Как только Совет Думы рассмотрит предложение комитета Госдумы по регламенту и контролю о создании новой объединенной комиссии, президиум фракции соберется и примет решение о председателе", – цитирует Неверова "Интерфакс".

При этом он уточнил, что тот, кто возглавит новую комиссию, не сможет остаться в руководящем составе других комиссий.