Японского премьера затравили за беседу с Путиным

Абэ позволил себе быть мягким с российским главой

Премьер-министра Японии Синдзо Абэ жестко распекли за то, что он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным после Всемирного экономического форума (ВЭФ) и обсудил возможные дальнейшие переговоры по мирному договору между странами.



Как сообщает телеканал NHK, Абэ и Путин пересеклись на соревнованиях по дзюдо. Тема их разговора неизвестна, но, по словам источника телеканала, скорее всего, лидеры обсуждали именно судьбу мирного договора.

После этого Абэ раскритиковали на родине за то, что он стал категорично возражать Путину, чье предложение совершенно не устаивает Токио.