Эксперт рассказал, кому и зачем была нужна гибель главы ДНР

Смерть Александра Захарченко – дело рук СБУ. Но украинские спецслужбы отнюдь не главные действующие лица в этой истории. И даже не президент Украины Петр Порошенко, который заинтересован в возвращении Донбасса и готовый при удобном случае развязать новую горячую войну на юго-востоке страны.

По мнению военного эксперта Александра Жилина, в убийстве Захарченко был заинтересован Вашингтон. Он напомнил, что украинские власти согласуют все свои действия с Соединенными Штатами, для которым, впрочем, Украина нужна лишь как "плацдарм для войны против России".

"Ни с помощью танков, самолетов, ракет, чего на Украине нет, а с помощью информационных провокаций, террора и других форм ведения боевых действий диверсионного типа", – объяснил Жилин телеканалу "Звезда".

СБУ просто не могли пойти на столь радикальный шаг своевольно, без соответствующего указания из Вашингтона, подчеркнул эксперт.