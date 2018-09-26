Путин назначил нового главу Астраханской области

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Президент России Владимир Путин
предложил занять пост губернатора Астраханской области замруководителя
Федеральной таможенной службы РФ Сергею Морозову.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
В разговоре с Морозовым глава государства отметил его успехи на последних местах работы – в должности помощника главы Минобороны и в ФТС.
"Именно в этой связи я хочу Вам предложить поработать в одном из субъектов Российской Федерации… Что касается будущего, мы с Вами посмотрим, оно будет зависеть от того, насколько успешно Вам удастся реализовать свои лучшие качества на этой работе", – сказал президент.
По словам Путина, действующий астраханский губернатор Александр Жилкин попросил его о переводе на другое место работы.
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