Путин назначил нового главу Астраханской области

Регион временно возглавит бывший помощник министра обороны

Президент России Владимир Путин предложил занять пост губернатора Астраханской области замруководителя Федеральной таможенной службы РФ Сергею Морозову.



Об этом сообщается на сайте Кремля.

По теме президент России Владимир Владимирович Путин

В разговоре с Морозовым глава государства отметил его успехи на последних местах работы – в должности помощника главы Минобороны и в ФТС.

"Именно в этой связи я хочу Вам предложить поработать в одном из субъектов Российской Федерации… Что касается будущего, мы с Вами посмотрим, оно будет зависеть от того, насколько успешно Вам удастся реализовать свои лучшие качества на этой работе", – сказал президент.

По словам Путина, действующий астраханский губернатор Александр Жилкин попросил его о переводе на другое место работы.