Путин отделил Бурятию и Забайкалье от Сибири

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Республика Бурятия и Забайкальский край вышли из состава Сибирского федерального округа. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
В документе сказано, что Бурятия и Забайкалье переводятся в состав Дальневосточного федерального округа.
Таким образом, в Сибирском ФО осталось 10 регионов – Республика Алтай, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области, Тува и Хакасия.
Дальневосточный регион теперь составляют 11 регионов – Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Еврейская автономная, Магаданская и Сахалинская области, Якутия и Чукотка, а также примкнувшие к ним Бурятия и Забайкалье.
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