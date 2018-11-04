Путин отделил Бурятию и Забайкалье от Сибири

Регионы сменили прописку

Республика Бурятия и Забайкальский край вышли из состава Сибирского федерального округа. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе сказано, что Бурятия и Забайкалье переводятся в состав Дальневосточного федерального округа.

Таким образом, в Сибирском ФО осталось 10 регионов – Республика Алтай, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области, Тува и Хакасия.

Дальневосточный регион теперь составляют 11 регионов – Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Еврейская автономная, Магаданская и Сахалинская области, Якутия и Чукотка, а также примкнувшие к ним Бурятия и Забайкалье.