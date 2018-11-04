"Мы с россиянами будем отвечать": Военные планы Польши разозлили Белоруссию

Лукашенко не понравилась идея Варшавы создать у себя "лишние базы"

Белоруссия и Россия вынуждены будут применить определенные меры в том случае, если Польша разместит у себя бронетанковую дивизию США. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", – цитирует Лукашенко собственная пресс-служба.

При этом он подчеркнул, что Минск не хочет горячего конфликта, поскольку "десятки и сотни лет переговоров лучше, чем один день войны".

Ранее Польша обратилась к США с предложением создать на своей территории военную базу, причем все расходы на нее была готова взять на себя.