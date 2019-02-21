Не надо нервничать: Россия включит "мультики" только для агрессоров

В МИД РФ успокоили партнеров из НАТО

Москва перенацелит свои ракеты на страны Североатлантического альянса только при необходимости реагировать на их агрессивные действия. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попыталась успокоить Запад, болезненно воспринявший слова президента РФ Владимира Путина о готовности ответить на угрозы нацбезопасности.

"Зачем сразу так нервничать, – написала дипломат в Facebook. – Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что "российских мультиков" с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что все это блеф Кремля. А теперь вдруг "поняли", что "в объективе", и даже начали "догадываться", к чему он прикреплен?", – отметила Захарова.

Путин, обращаясь к Федеральному собранию 20 февраля, предупредил США и их "сателлитов", что Россия даст "адекватный и асимметричный ответ" в случае размещения американского ядерного оружия в Европе. В том числе под прицелом окажутся территории, где будут размещены центры управления направленным против РФ вооружением.

В НАТО такие угрозы в адрес союзников США назвали "неприемлемыми".

"Неужели, думали, мы селфи с ними делать будем после расширения НАТО, выхода США из ПРО, увеличения американского контингента в Европе и бесконечного вмешательства коллективного Запада во внутренние дела суверенных государств?" – удивилась Захарова.

Она предложила еще раз посмотреть, что сказал президент РФ: Москва рассматривает подобные меры только как ответные. Но в случае необходимости она ими воспользуется – инструменты для этого у нее есть.

В частности, Путин в Послании указал, что первая атомная подлодка-носитель ядерного беспилотного аппарата "Посейдон" неограниченной дальности будет спущена на воду уже весной 2019 года.

"Это не оружие превентивного удара. Это не оружие ведения обычной войны. Это оружие, которое будет применяться в том случае, если против России будет применено ядерное оружие. А уже кем там, Америкой, другими странами НАТО или еще какими-то государствами, которые обладают ядерным оружием, уже дело десятое", – пояснил в эфире НСН член Экспертного совета коллегии ВПК, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Кстати после упоминания Путиным "Посейдона" в Послании, Минобороны выложило новый "мультик" – видеоролик об испытаниях этого комплекса.