"Единая Россия" заботится о самых маленьких жителях страны

Партийцы предложили восстановить уже существующие детские сады и ясли

"Единая Россия" разработала план, как создать 90 тыс. дополнительных мест в детских садах, выполнив тем самым поручение президента страны. Ряд идей у партийцев возникло после оценки Мониторинговой группы, которая следит за реализацией в стране нацпроектов. Свои инициативы относительно нацпроекта "Демография" единороссы направили в правительство РФ.

Они предлагают осуществлять капремонты и реконструкции уже существующих детсадов и яслей, что будет менее затратным по сравнению со строительством, пояснила координатор партпроекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.

"Есть пустующие здания, аварийные корпуса, которые можно реконструировать, есть возможность возвести пристройку. Но таких вариантов использования федеральных средств нормативная база нацпроекта не предусматривает. Предлагаем это устранить",

– заявила депутат, уточнив, что стоимость строительства одного объекта обойдется в пять раз дороже капитального ремонта.

Еще одной проблемой является нехватка в банке проектов для полярных территорий и регионов Дальнего Востока. Не учтены также важные параметры для нормативов цен на строительство дошкольных учреждений. К примеру, подчеркнула Аршинова, отсутствуют наружные инженерные сети, благоустройство, плата за подключение к сетям, системы доступа для маломобильных граждан.

"Такая ситуация не дает полностью оценить стоимость объекта и серьезно занижает объем субсидии из федерального бюджета. Кроме того, мы предложили ввести в СанПиН термин "совмещенное использование площадей" в требования, предъявляемые к помещениям, их оборудованию и содержанию, предназначенным для размещения дошкольных образовательных организаций",

– рассказала парламентарий. Она отметила, что в "Единой России" ждут оперативной реакции и конструктивной работы по данному направлению.

В 2019 году, напомнила первый замсекретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина, для маленьких россиян должно быть создано 90 тысяч новых мест в детсадах. Однако не все регионы могут себе позволить это, выяснили эксперты Мониторинговой группы. На основании их наблюдений "Единая Россия" разработала целый набор предложений для правительства.