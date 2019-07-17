Представитель альянса случайно выдал военную тайну

В рабочих документах Североатлантического альянса, оказавшихся в открытом доступе, содержатся указания на места размещения ядерных боеголовок в странах ЕС. Об этой непреднамеренной утечке написали американские газеты.



В апреле член Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО Джозеф Дэй из Канады подготовил документ под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников". В нем на 150 страницах рассказывается о местоположении хранящегося в Европе ядерного оружия США, передает The Washington Post.

Доклад опубликовали на сайте альянса, но позже удалили. Тем не менее информация стала общедоступной. Накануне документ перепечатала бельгийская газета De Morgen. Из доклада следует, что американское ядерное оружие хранится на базах "Кляйне Брогель" в Бельгии, "Бюхель" в Германии, "Авьяно" и "Геди-Торре" в Италии, "Фолькель" в Нидерландах и "Инджирлик" в Турции. Эта информация дается без каких-либо ссылок, сообщает "Федерал-Пресс".

В НАТО встревожены произошедшей утечкой информации. Тем не менее представитель альянса на неофициальном уровне рассказал журналистам, что опубликованный доклад – "это не официальный документ НАТО". Означает ли это, что содержащиеся в нем сведения не соответствуют действительности или что в нем перечислены далеко не все места хранения ядерного оружия, не уточняется.

Автор доклада заявил репортерам, что брал сведения для своей работы из открытых источников, а потому они не представляют какой-либо тайны. Тем не менее на прошлой неделе в НАТО опубликовали финальную версию доклада, из которой удалены данные о местах хранения оружия, отмечает телеканал "360".