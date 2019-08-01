Запад признался в страхе перед Путиным и Россией

Норвежцев пугает происходящее в Сирии и на Украине

Две трети норвежцев считают Россию и ее президента Владимира Путина угрозой мировой стабильности. Такие данные показал социологический опрос, проведенный институтом Ipsos.



О своем страхе перед российским лидером заявили 67% респондентов. Причем 18% участников исследования заявили, что считают российскую угрозу "весьма значительной". За минувший год этот показатель вырос на 22%. Летом 2018 г. в подобном признались 45% жителей Норвегии, передает Dagbladet.

"Незначительной" угрозу со стороны РФ называют 25% респондентов. Всего 2% жителей страны не считают, что РФ для них хоть чем-нибудь опасна. В материале, опубликованном изданием, отмечается, что недоверие по отношению к Владимиру Путину в северной стране только усиливается.

По словам директора Норвежского научно-исследовательского института социальных наук Ивера Нойманна, страх норвежцев объясняется событиями на Украине и в Сирии. Специалист подчеркнул, что сам он не считает, что Россия собирается начать третью мировую войну. Однако во всем мире заметно брожение, поэтому существующий порядок вещей оказался под угрозой.

Власти Норвегии не считают угрозу со стороны РФ чем-то значимым, считает старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлие Вильхельмсен. По ее словам, чиновники принимают в расчет реальное положение дел, тогда как для населения большую роль на восприятие РФ как угрозы оказывает пресса, которая любит эту тему.

Большинство норвежских изданий и телеканалов клеит ярлыки на российского президента и освещает его деятельность крайне однобоко. Это не может не сказываться на растущем страхе норвежцев перед нашей страной. По мнению Вильхельмсен, оснований для реальных опасений немного. Однако у нее вызывает беспокойство развитие отношений Москвы с западными странами в неблагополучную сторону.

Эксперт считает, что некоторые руководители Норвегии раздувают российскую угрозу, чтобы оправдать укрепление вооруженных сил.

"Позвать в Норвегию американцев с их военными базами ‑ с чисто оборонительной точки зрения шаг, может, и рациональный. Но не факт, что наша безопасность от этого повысится. Вот мы называем Россию угрозой и зовем американцев. А ведь с российской стороны угрозой кажемся мы сами ‑ ведь там опасаются усиления американского присутствия у границ",

‑ подытожила Вильхельмсен.