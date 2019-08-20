Немцы отказались от Трампа в пользу Путина

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Жители ФРГ склонны больше доверять российскому президенту Владимиру Путину, нежели американскому лидеру Дональду Трампу.
Как показывают результаты исследования, проведенного институтом YouGov по заказу агентства DPA, те, кто больше доверяет Трампу, чем Путину, составляют 6%, тогда как противоположных взглядов придерживаются 27% респондентов.
В то же время 37% опрошенных одинаково доверяют обоим президентам, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Кроме того, свыше 50% немцев высказались за отмену или же поэтапное смягчение антироссийских санкций – за это выступают 21% и 32% опрошенных. Всего 23% граждан поддерживают ограничения, а 24% просто не имеют собственного мнения по этому вопросу. Отмечается, что меньше всего поддерживают санкции на востоке Германии.
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