Туроператоры ждут от правительства разъяснений по поводу сроков снятия ограничений

Российские поклонники зарубежного отдыха встревожились из-за сегодняшнего призыва премьер-министра страны Михаила Мишустина отказаться от поездок за границу в пользу внутреннего туризма. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Я могу сказать, что это заявление вызвало достаточно тревожную реакцию у туристов. Нам буквально сразу же стали писать люди с вопросами", – сказала она "Газете.ру".

Ломидзе отметила, что в заявлении главы правительства важно понимать сроки снятия коронавирусного карантина, однако как раз их он и не озвучил. Она подчеркнула, что до сих пор неизвестна не только дата возвращения к обычной жизни, но и не ясен порядок старта авиасообщений. Зато видно, как встревожены россияне, сообщила представительница АТОР.

Она считает, что кабмин должен разъяснить слова Мишустина, в том числе на предмет сроков снятия карантина и что значит "рекомендовано не выезжать за границу", а также куда именно можно выезжать.

Ранее в понедельник, 25 мая, в ходе совещания правительства по вопросам борьбы с коронавирусом Мишустин призвал соотечественников не торопиться с туристическими поездками за границу, поскольку ситуация со смертельной инфекцией в зарубежных государствах разная и "никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом". Премьер попросил россиян не торопиться выезжать за пределы нашей страны.

На прошлой неделе стало известно, что некоторые страны объявили о снятии ограничений для въезда иностранцев, например, Греция, Турция, Кипр и другие. Однако такие послабления касаются не всех государств. Так, российских туристов пока принимать вышеозначенные страны не хотят по причине якобы высокого уровня эпидемии в РФ.

