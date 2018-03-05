Фабрика Dreamline выводит логистику заказов на новый уровень

Компания Dreamline, которая по праву считается одним из крупнейших поставщиков спальных аксессуаров и матрасов на отечественном рынке, объявила об усовершенствовании работы своих отделов логистики и снижения сроков доставки заказов конечному потребителю до возможного минимума

Первым шагом, как было отмечено представителями официального интернет-магазина фабрики, стало открытие складских центров в более чем десяти крупных федеральных округах. Это позволило автоматически охватить аудиторию клиентов из Северо-Западного, Сибирского, Южного, Центрального и других регионов. Теперь матрас Дримлайн может заказать практически каждый житель страны в независимости от своего географического положения.



Наличие своих складов сразу во всех ключевых субъектах дает реальную возможность доставлять заказ покупателям в самые сжатые сроки, минуя посреднические структуры и ожидание, пока товар привезут с фабрики производства. Таким образом,доставка Dreamline в Санкт-Петербурге и Москве, а также в крупных городах сводится к 1-2 дням, а жители населенных пунктов области могут получить свой заказ уже через 1-4 дня.

И подобное снижение сроков за счет подключения собственных отделов логистики можно назвать своеобразным прорывом. Раньше покупатели, находящиеся за пределами МКАД, Ленинградской области и нескольких мегаполисов, не могли рассчитывать на то, чтобы габаритный заказ, сделанный в онлайн магазине, был им доставлен хотя бы за 7-14 дней. "Дримлайн" выступил пионером новой схемы, которая уже принесла свои плоды – спальными аксессуарами российской марки, поставляемыми напрямую от производителя, стали активно интересоваться в регионах. Отзывы о матрасах Dreamline только это подтверждают.

Для повышения интереса к отечественной матрасной продукции жителям 70 городов страны также была предложена возможность оформления заказа без необходимости вносить предоплату. Произвести оплату, получить чек и гарантийный талон на заказ можно уже непосредственно после того, как покупка будет доставлена по адресу клиента.

Отдельно было отмечено, что отмена предоплаты касается заказа матрасных изделий любых размеров. Это, как ожидается, заметно повысит доверие потребителей не только к покупкам в онлайн формате, но в особенности к качественной спальной продукции, произведенной на территории страны.

Внедрение в производство новых технологий и монтаж передового оборудования отрасли позволяют Dreamline параллельно расширять модельный ряд матрасных изделий, предлагая не только бюджетные модели и матрасы из искусственных наполнителей, но и модели с самыми современными пружинами, эксклюзивными элементами конструкций и новейшими наполнителями, включая материал с эффектом памяти.