Персональные предложения для клиентов Московского Кредитного банка в мобильном банке

В сентябре клиентам физическим лицам в мобильном банке МКБ Мобайл стала доступна новая вкладка "Персональные предложения" в разделе "Привилегии".

Она будет включать в себя акции по получению кэшбэка за покупки у партнеров, основываясь на транзакционной активности клиентов. Таким образом, анализируя самые популярные категории трат, банк подберет наиболее актуальные для клиента предложения.

Среди партнеров такие сети, как гипермаркет "Перекресток-онлайн", аптеки "36.6" и "Горздрав", АЗС "ЕКА" и многие другие. В них для клиентов МКБ будет доступен кэшбэк в размере от 3 до 15% на все покупки, а за первые покупки у определенных партнеров клиенты смогут вернуть кэшбэк до 25%.

Для отображения актуальных акций клиентам банка необходимо иметь последнюю версию мобильного приложения.

"Наша основная задача - предоставлять клиентам максимально таргетированные предложения, которые им могут быть интересны. Благодаря системе анализа поведения, мы дадим клиентам возможность получить до 25% кэшбэка у различных партнёров", – прокомментировал Алексей Охорзин, директор департамента розничных продуктов МКБ.

Узнать подробнее о мобильном банке можно по ссылке.

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком России.

В соответствии с данными рэнкинга ИНТЕРФАКС-100, по состоянию на конец 2 квартала 2018 г. Банк входит в Топ-3 частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Банк входит в Топ-10 крупнейших российских банков по объему привлеченных вкладов по версии Коммерсант. Банк в настоящий момент имеет рейтинги кредитоспособности уровня "Ba3" со "Стабильным" прогнозом от Moody's; "BB-" со "Стабильным" прогнозом от Fitch; "ВВ-" со "Стабильным" прогнозом от S&P; "А (RU)" по национальной шкале со "Стабильным" прогнозом от АКРА, "ruA-" со "Стабильным" прогнозом от Эксперт РА. Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был размещен в 2006 г.

Банк был основан в 1992 г. и приобретен Романом Авдеевым в 1994 г. На сегодняшний день 56,07% акций Банка принадлежат Концерну "Россиум", остальные 43,93% – миноритарным акционерам. Банк провел первичное публичное размещение своих акций в июне 2015 года на Московской бирже, а с июня 2016 года акции Банка (торговый код CBOM) включены в состав Индексов ММВБ и РТС. Free-float Банка составляет 17%.

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