Музеи приходят в ТРЦ

Крупные города России переживают культурный подъем

Все больше социально значимых арт-проектов запускается в Москве и по всей России. При этом тематические выставки, инсталляции и работы выдающихся художников можно встретить не только в музеях, но и в парках, торговых и офисных центрах, а популярные сюжеты из мира искусства органично вплетаются в предметы нашего обихода.

Рынок недвижимости, как наиболее динамично развивающаяся отрасль, впитывает в себя новейшие и самые передовые технологии, адаптирует тренды из самых разных областей нашей жизни. Так, например, операторы торгово-развлекательных центров сегодня делают ставку на обучающие и развлекательные форматы, позволяющие интересно и познавательно провести время всей семьей.

Участники и победители ежегодной премии "Рекорды рынка недвижимости" не остаются в стороне. Так, например, "Центральный Детский Магазин на Лубянке" запустил масштабный образовательный проект "Музеемания" совместно с 9 крупнейшими музейными площадками, среди которых Государственный исторический музей, музеи Московского Кремля, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Московский музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музей, Музей Москвы, Мемориальный музей А. Н. Скрябина, Дом-музей Марины Цветаевой и Музей Детства.

Юные гости ЦДМ вместе со своими родителями смогут получить фундаментальные знания о нашем мире в области истории, биологии, географии и литературы. С момента открытия ЦДМ стремится создать не только комфортные условия для совершения покупок, но и творческую атмосферу. В будни и выходные в главном атриуме ЦДМ пройдут "Дни науки" – бесплатные познавательные мастер-классы, выставки экспонатов, лекции по истории, литературные чтения, музыкальные концерты и т.д.

"Образовательные проекты в управлении коммерческой недвижимостью – очень важный тренд, направленный на гармоничное развитие детей всех возрастов. И нам приятно отметить, что в главном детском магазине страны – ЦДМ на Лубянке, теперь каждый посетитель сможет прикоснуться к искусству, истории, науке и даже попробовать себя в научной профессии", – рассказала руководитель премии "Рекорды рынка недвижимости" Анна Маркина.

"Проект "Музеемания", который стартовал в нашем детском магазине совместно с ведущими музейными площадками страны, мы надеемся, будет способствовать развитию любознательности и познавательного интереса как у детей, так и у взрослых к нашим прекрасным музеям и подтвердит статус ЦДМ как популярной городской площадки, любимым местом для проведения досуга, куда приходят за яркими эмоциями и впечатлениями", – отметила советник президента по внешним коммуникациям компании "Галс-Девелопмент" Ирина Бурдельная.