Шедевры Рахманинова зазвучат в Москве

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представит новую программу

В Большом зале Московской консерватории 20 апреля прозвучат сочинения известного русского композитора. В программу "Шедевры Рахманинова" вошли "Концерт № 2 для фортепиано с оркестром" и "Концерт № 3 для фортепиано с оркестром". В сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под управлением дирижера Сергея Кондрашева выступит лауреат Первой премии IV Международного конкурса имени С.В. Рахманинова Александр Синчук, фортепиано.

Сергей Рахманинов – величайший композитор ХХ в., гениальный пианист, выдающийся дирижер, "божество в трех лицах", как назвал его один из критиков. Концерты для фортепиано с оркестром – это тот любимый жанр, к которому сочинитель обращался всю жизнь. Как пианист Рахманинов был единодушно признан одним из величайших художников в истории фортепианного исполнительства. Имя его ставилось в один ряд с именами Ф. Листа и А.Г. Рубинштейна.

Каждый из четырех фортепианных концертов Рахманинова обозначает определенную веху на пути композитора. Второй концерт, принесший его автору заслуженный успех, был по праву признан лучшим русским фортепианным концертом после си-бемоль-минорного концерта Чайковского. Но, при сохранении преемственных связей с наследием Чайковского и других русских и зарубежных композиторов XIX века, рахманиновский концерт содержит много нового как в своем образном строе и средствах музыкального выражения, так и в самой трактовке жанра.

Важнейшим этапом в творческом развитии Рахманинова стало создание Третьего фортепианного концерта. Не уступая своему предшественнику по свежести вдохновения, мелодическому богатству и красоте тем, Третий концерт носит на себе печать большей зрелости и сосредоточенности мысли. Известный музыкальный критик Асафьев считал, что начиная именно с Третьего концерта происходит окончательное формирование "титанического стиля рахманиновской фортепианности".

Исполнение этого концерта принесло победу на IV Международном конкурсе имени С.В. Рахманинова (I премия, Москва, 2008г.) одному из самых ярких молодых пианистов XXI века Александру Синчуку. Именно с этого блистательного успеха начался взлет его карьеры.

Главным призом для 19-летнего пианиста стал сольный концерт в легендарном концертном зале "Карнеги-Холл" в Нью-Йорке. Александр Синчук является лауреатом престижных Международных конкурсов, среди которых IX Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица (I премия, золотая медаль, Киев, 2012); Международный конкурс "European Piano Nights" (I премия, Люксембург, 2012); VI Международный конкурс молодых пианистов "Interlaken Classics" (I премия, Берн, Швейцария, 2013) и других.

Сегодня концертная деятельность пианиста проходит в залах Москвы, а также Украины, Сербии, Болгарии, Италии, Испании, Португалии, Австрии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Люксембурга, Швейцарии, Израиля, США, Марокко, Турции, Японии, Кореи.

Начало концерта – в 19:00. Категория 6+

Адрес Большого зала Московской консерватории: ст. м. "Арбатская", "Библиотека имени Ленина", ул. Большая Никитская, д. 13/6.