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"Реквием" Верди и шедевры эпохи Возрождения прозвучат в ММДМ

Фото: пресс-служба
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Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представит программу "Реквием" Верди и шедевры эпохи Возрождения". Одновременно с бессмертным творением Верди яркие художественные образы будут заполнять все пространство Светлановского зала, благодаря которым, слушатели смогут насладиться не только выдающимся творением великого итальянского композитора, но и величайшими шедеврами живописи прошлого и настоящего. 

Гигантские видеопроекциии позволят зрителям с полным эффектом присутствия почувствовать себя под сводами Сикстинской капеллы, украшенной фресками гениального Микеланджело, в католическом храме, свет в который проникает сквозь красочные витражи, испытать всю гамму  чувств от слез и ужаса при виде изображений страшного суда, до умиротворенного светлого покоя. 

Зрителей и слушателей ждет незабываемое прикосновение к вечности.

Реквием – выдающееся творение Верди, которое по значимости стоит в одном ряду с его лучшими операми. Поводом для создания Реквиема явилась смерть итальянского поэта и писателя, автора романа "Обручение" Алессандро Мандзони, чью личность и творчество Верди высоко ценил. 

Впервые "Реквием" был исполнен 22 мая 1874 г. в Милане, в церкви святого Марка под управлением самого автора и при участии грандиозного хора, оркестра и лучших итальянских певцов. Уже через несколько дней Реквием был повторен в миланском оперном театре Ла Скала, а затем исполнен в Париже, Вене, Санкт– Петербурге и других городах. И всюду Реквием имел огромный успех. 

Начало концерта в 19:00 . Категория 6+. Подробности тут.

Билеты в кассах оркестра +7 (495) 151-99-99, и на сайте оркестра https://orchestra-ticket.ru/ACTION/270526/

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