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Закончился прием заявок на участие в конкурсе по выбору эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине

Фото: saintvladimir.ru
За победу в конкурсе будут бороться художники и творческие коллективы из разных регионов России

В субботу, 1 июня, завершилась регистрация участников на конкурс по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма святого равноапостольного великого князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине г. Москвы. 

Результаты конкурса будут объявлены 1 июля 2019 года.

Призовой фонд конкурса составляет 3 млн 300 тысяч рублей. По итогам конкурса участникам будут присуждены три денежные премии в размере: за первое место – 1 млн 500 тысяч рублей, за второе – 1 млн рублей, за третье – 800 тысяч рублей. Победитель по итогам конкурса работ может быть приглашен к реализации проекта.

Программа открытого общероссийского конкурса по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма святого равноапостольного великого князя Владимира - Патриаршего подворья в Тушине г. Москвы и подробная информация о сюжетах мозаичных панно опубликована на официальном сайте конкурса

Организатором конкурса является ООО "Стадион "Спартак".

Отдел информации
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