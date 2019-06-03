Закончился прием заявок на участие в конкурсе по выбору эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине

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В субботу, 1 июня, завершилась регистрация участников на конкурс по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма святого равноапостольного великого князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине г. Москвы.
Результаты конкурса будут объявлены 1 июля 2019 года.
Призовой фонд конкурса составляет 3 млн 300 тысяч рублей. По итогам конкурса участникам будут присуждены три денежные премии в размере: за первое место – 1 млн 500 тысяч рублей, за второе – 1 млн рублей, за третье – 800 тысяч рублей. Победитель по итогам конкурса работ может быть приглашен к реализации проекта.
Программа открытого общероссийского конкурса по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма святого равноапостольного великого князя Владимира - Патриаршего подворья в Тушине г. Москвы и подробная информация о сюжетах мозаичных панно опубликована на официальном сайте конкурса.
Организатором конкурса является ООО "Стадион "Спартак".
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