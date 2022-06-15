Толстый керамогранит от бренда Италон: обзор коллекций

Когда встает задача обустроить напольное покрытие на улице, необходимо учесть множество факторов. Среди них наиболее приоритетные – высокая прочность, не подверженность истиранию, вредному влиянию факторов извне, хорошая переносимость температурных перепадов, устойчивость к механическим ударам. Как вариант – использовать в наружной отделке керамогранит с толщиной 20 мм. Из последних разработок керамической индустрии этот материал считается одним из лучших среди разновидностей искусственного камня. Его техничность находится на самом высоком уровне, а декоративность практически доведена до совершенства.

Еще одним неоспоримым плюсом облицовки являются ее противоскользящие свойства, что важно при изменениях погодных условий и выпадении осадков. Также керамогранит с толщиной 20 мм не боится возгораний, и потому рекомендован в качестве отделочного материала внутри торговых центров, кинотеатров, аэропортов. Его укладка напрямую зависит от типа поверхности. Например, если это трава или гравий, то применение клея не потребуется, впрочем, как и в случае монтажа на опоры. Высокие технические характеристики в соединении с великолепной декоративностью сделали плитку этой категории отличным решением для большинства архитектурных и дизайнерских проектов.



Весной прошлого года российский производитель облицовочных покрытий для ванных комнат ITALON представил масштабную коллекцию керамогранита X2, в которую вошло сразу тринадцать серий, обладающих собственным стилем. Мрамор уникальных сортов оригинально интерпретирован в линейке ИТАЛОН ШАРМ ДЕЛЮКС X2. Эта серия будто подсказана самой природой, отразившейся в оттенках, рисунках, текстурах. Созданные искусственно неровности ощутимы тактильно.

Совершенно другое впечатление складывается от керамогранита ИТАЛОН СКАЙФОЛЛ X2, имитирующего натуральный камень лаконичной расцветки, который идеально впишется в скандинавскую стилистику интерьера или экстерьера. Грубая текстура бетона, активно использующаяся в минималистическом дизайне различных помещений, наглядно продемонстрирована в коллекции ИТАЛОН МИЛЛЕНИУМ X2. Плитка РУМ X2 особенно актуальна для загородного строительства, где стоит задача создать "Total look". Камень с тончайшими прожилками или контрастными вкраплениями обыгран в серии ДЖЕНЕЗИС X2. При высокой прочности материала он смотрится необычайно элегантно. Керамогранит ЭВЕРСТОУН X2 – это теплые оттенки бежевого, наполняющие пространство теплом. Даже грубая текстура камня здесь сглажена. СКАЙЛАЙН X2 – отличное решение для минималистического дизайна. Кроме того, нейтральные тона практичны в ежедневной эксплуатации.

Керамогранит ИТАЛОН КЛАЙМБ X2 – это имитация природного кварцита, известного своей прочностью. Камень двух контрастных оттенков с ярко выраженным рисунком нашел свое отражение в коллекции ИТАЛОН МАТЕРИЯ X2. В более изысканном воплощении представлена плитка "под камень" ИТАЛОН КОНТЕМПОРА X2 для внутренней или наружной отделки. Оригинальной интерпретацией деревянных досок с фактурной поверхностью отличается линейка керамического гранита ИТАЛОН НЛ-ВУД X2. Словно в продолжение ей выпущена серия МАНЕТИК X2 – идеальная для рустикального стиля. Завершает масштабную коллекцию отечественного производителя плитка ДИСТРИКТ X2, специально предназначенная для отделочных работ в общественных местах с интенсивной нагрузкой.

Толстая плитка незаменима в оформлении придомовых территорий, уличных кафе, зон барбекю, бассейна. Керамический гранит этой категории можно смело отнести к экологически чистым продуктам, поскольку его гигиеничность и гипоаллергенность подтверждены сертификатами. Покрытие не деформируется под воздействием низких температур и ультрафиолета, годами сохраняя свой первоначальный вид.

Источник: сайт магазина keramogranit.ru