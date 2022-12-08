В Москве открылся Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров

Фестиваль проходит уже в третий раз

С 8 по 12 декабря в Москве уже в третий раз пройдет крупнейший фестиваль, созданный для всех, кто видит своей целью развитие театрального дела в России. 7 декабря в пресс-центре ТАСС собрались организаторы фестиваля и рассказали о том, как будет проходить мероприятие и какие цели оно преследует.



В пресс-конференции приняли участие директор Театра им. Вахтангова, руководитель Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров (ВФТМ) Кирилл Крок, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, директор Александринского театра Санкт-Петербурга Сергей Емельянов, помощник руководителя ВФТМ Наталия Сергеевская, заместитель директора Московского Губернского театра, член оргкомитета ВФТМ Игорь Колобов-Тесля.

Фестиваль открыт для всех желающих, принять участие в нем могут представители частных и государственных театров. География участников охватывает практически все регионы страны, более 600 человек в этом году будут присутствовать на ВФТМ лично, а еще 17 тысяч будут следить за программой в онлайн-формате. В рамках фестиваля планируется проведение семинаров, круглых столов, лекций и питчингов. После окончания мероприятия записи встреч останутся в открытом доступе для всех желающих.

Основной целью организаторы фестиваля видят обмен опытом, доскональный разбор успешно реализованных проектов коллег из разных регионов, вне зависимости от того, о каком театре идет речь – частном или государственном. Руководитель ВФТМ Кирилл Крок подчеркнул, что акцент будет сделан на практическом опыте театральных менеджеров, а не на теории.

Программа фестиваля очень насыщенна и предполагает подробный обмен опытом, который связан с важными для театральной индустрии темами: отношения с учредителем, управление и менеджмент в государственной сфере и частном театре, централизованная бухгалтерия, поиск ресурсов для успешного развития театра, авторские права в театре, фандрайзинг и многое другое. Среди спикеров фестиваля – директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин и Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. Проект реализуется при помощи Президентского Фонда поддержки культурных инициатив.

Важным пунктом является разнообразие локаций: фестиваль проходит не только в театре им.Вахтангова, но и в других интересных и знаковых для города местах: ГУМе, инновационном центре "Сколково", концертном зале "Зарядье" и на других площадках.

О связи образования и значении ВФТМ в этом процессе рассказал ректор Театрального института им. Щукина Народный артист России Евгений Князев: "Мы сотрудничаем с форумом в этом году в новом качестве. Как образовательное учреждение мы имеем полномочия выдавать документы, например, о повышении квалификации. Люди, которые принимают участие во всех мероприятиях – круглых столах, дискуссиях, обсуждениях – могут получить специальное свидетельство о повышении квалификации. Этот документ дает и определенный творческий рост. Еще хочу сказать, что сейчас мы открыли в Щукинском институте магистратуру театрального менеджмента: ее возглавляет Кирилл Игоревич Крок и другие специалисты, которые помогают всем участникам программы освоить новое направление".

Кроме того, в рамках фестиваля проводится премия в области организации театрального дела. Участники могут подать заявку на участие, а три лучших реализованных проекта будут отмечены денежными наградами.

В фестивале принимают участие представители театров самых разных масштабов – это и крупные московские театры, и небольшие театры из регионов. Их опыт одинаково важен. Об этом высказался директор Александринского театра Сергей Емельянов: "Сегодня во всех, в том числе крупных театрах двух наших столиц, совершенно отсутствует “скамейка запасных”. Возможность приподнять на поверхность театральных менеджеров, посмотреть на тех, кто сегодня работает в нескольких сотнях театров по всей нашей огромной стране – это главная возможность для всех руководителей, в том числе московских и петербургских театров. В будущем это, возможно, приведет к более тесному сотрудничеству".