Разновидности кейтеринг-сервисов: от банкета до кофе-брейка

Современные кейтеринговые компании удовлетворят любые потребности

Несмотря на то, что кейтеринг – услуга далеко не новая, не все потенциальные потребители услуги знают о возможностях современных кейтеринговых компаний. Поговорим о том, в каких случаях оправдано переложить заботы по организации мероприятий на плечи профессионалов, и каким вообще может быть кейтеринг.

Банкет

Самая популярная услуга – организация банкетов в честь свадьбы, дня рождения, корпоративных событий, детских праздников, выпускных и так далее. Причем, банкет может быть, как выездным, на природе или базе отдыха, так и в отеле, ресторане, дома или в офисе у клиента.

Сегодня кейтеринговая компания может взять полностью на себя организацию банкета, включая поиск места, разработку меню, доставку еды, посуды, напитков и непосредственное обслуживание гостей во время банкета.

Фуршет

Фуршет – не такое масштабный формат, однако, и он требует профессиональной организации. Кейтеринг-сервисы предлагают, как доставку готовых фуршетных сетов на корпоративные вечеринки и кофе-брейки, так и организацию мероприятий с учетом индивидуальных требований клиента.

Профессионалы могут взять на себя приготовление и доставку всего необходимого, вне зависимости от формата мероприятия и предпочтений заказчиков – от доставки премиум-наборов с канапе до жарки шашлыков и барбекю на площадке клиента.

Организация питания

Еще одна востребованная услуга – организация питания. В отличие от банкетов и фуршетов, которые проводятся разово, доставка еды в офисные центры, отели, на базы отдыха и в санатории – это, как правило, долгосрочная услуга.

Клиент утверждает меню, график и формат питания, а кейтеринг-сервис обеспечивает доставку еды, а если необходимо, то и столов, посуды и так далее.

Отметим, что речь идет не только о питании на рабочем месте, но и дома. Некоторые кейтеринг-сервисы с собственным производством организовывают доставку готовой еды на дом, ежедневно или в формате "еда на неделю".

К кому обратиться

Выбирайте компании, которые работают на рынке не первый год, желательно с собственным производством, комплексным сервисом и большим количеством отзывов на Яндекс.Картах. Например, услуги компании CanapeClub, которая работает в Москве с 1993 года.

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