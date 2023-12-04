Новости компаний Noventiq и Softline Игоря Боровикова: сотрудничество с AWS и первая годовщина деятельности

Предприниматель, кандидат физико-математических наук, автор десятков научных трудов Игорь Павлович Боровиков известен в первую очередь как основатель компаний Softline и Noventiq. Эти организации – настоящие лидеры современной ИТ-индустрии, которые не только следуют актуальным тенденциям отрасли, но и сами формируют новые тренды.



Свежие новости октября — сотрудничество с Amazon Web Services и празднование первой годовщины активной деятельности компании Noventiq. Оба события заслуживают экспертного внимания. В первом случае мы имеем свидетельство дальнейшей экспансии компании и усиления ее роли в отрасли. Что касается первой знаковой даты, то это хороший повод сделать ретроспективу достижений Softline и Noventiq.

Биография предпринимателя Игоря Боровикова и краткая история Softline

Год рождения Игоря Боровикова — 1973. Учился в МГУ на факультете кибернетики и математики. Работал в Академии Наук. Поворотный момент в биографии Игоря Боровикова наступил в 1993, когда он ушел из АН и принял решение заняться бизнесом. В штате основанной им компании "Софтлайн" трудилось всего 10 человек – организация занималась продажей лицензионного ПО научного назначения.

В течение нескольких лет фирма постепенно расширяла список поставщиков. Знаковым событием стало сотрудничество с Microsoft – "Софтлайн" Игоря Боровикова стала первой в России компанией, поставляющей лицензионные продукты корпорации. В течение нескольких лет в пуле партнеров появились другие гиганты индустрии.

В 2002 году руководство берет курс на масштабирование бизнеса и охват новых рынков. Открываются отделения в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, странах ближнего зарубежья — Казахстане и Грузии. Запущен в работу сервис Allsoft – первый в РФ онлайн-магазин лицензионного программного обеспечения для частных лиц и организаций.

В 2008 году открывается первый офис в дальнем зарубежье – Турции, Венесуэле и других странах Южной Америки, во Вьетнаме, Монголии. Запуск бизнеса на территориях с быстро развивающимся ИТ-рынком в дальнейшем стал одним из стратегических приоритетов деятельности компании.

У Softline появляются крупные международные клиенты – предприятия различного профиля, которым компания Игоря Боровикова оказывает комплексные услуги в виде поставки софта, его установки, настройки и техобслуживания.

В 2010 запущен единый сервис по управлению, консалтингу и обучению клиентов. Еще одним направлением деятельности компании становится цифровизация бизнеса. Softline приобретает компанию InfoSecurity и начинает активно осваивать отрасль информационной безопасности.

В 2015 году "Софтлайн" получает статус глобального партнера "Майкрософт", что позволяет наладить поставки лицензионных продуктов в 19 стран мира. В Беларуси построен крупнейший в Европе Центр обработки данных.

В 2019 году у компании десятки филиалов в разных странах. Открывается офис в Лондоне, продолжается результативное сотрудничество с "Майкрософт" теперь уже в статусе Золотого партнера. Компания работает и с другими крупными отраслевыми игроками – Apple, IBM, Oracle, HP.

Открывается экспертный центр "Девелоника", работающий с заказными проектами для бизнеса. Специалисты разрабатывают цифровые продукты и сервисы под конкретные задачи, совершенствуют и создают с нуля инфраструктуру предприятия, автоматизируют рабочие процессы.

Успешное размещение акций на Лондонской бирже – еще одно свидетельство признания компании на глобальном рынке. При этом в 2022 году происходит разделение направлений работы организации на внутреннее и международное направление под новым брендом Noventiq. Игорь Боровиков выходит из Совета директоров "Софтлайн" и сосредотачивается на новом бизнесе.

Noventiq – многопрофильная ИТ-компания, которая успешно осваивает сразу несколько направлений. В первую очередь это цифровая трансформация бизнеса, то есть внедрение на предприятиях передовых инфраструктурных решений, повышающих производительность и рентабельность бизнеса. Noventiq разрабатывает инженерные системы, эффективные сервисы управления, поставляет клиентам облачные сервисы различного назначения. Кроме того, компания занимается аппаратным обеспечением – серверами, системами хранения данных, сетевым оборудованием.

Объявление о глобальном партнерстве с крупнейшим мировым разработчиком облачных сервисов AWS – это закономерный результат длительного сотрудничества двух гигантов индустрии. В коллаборации эти компании смогут предоставлять клиентам более эффективные решения в сфере облачных технологий. Напомним, что AWS – ведущий мировой разработчик и поставщик виртуальных серверов и множества других продуктов. Это платформы для доставки контента CloudFront, целевые бизнес-приложения, сервисы машинного вычисления и многие другие высокотехнологичные инструменты.

Noventiq намеревается развивать бизнес с AWS в растущих регионах – в Индии, на Ближнем Востоке, в Европе. Клиенты на этих территориях уже оценили пользу облачных технологий и других цифровых сервисов для бизнеса. У объединенной структуры самые амбициозные цели, которые они намерены реализовать в самом ближайшем будущем.

Партнерство с крупнейшими игроками ИТ-сектора, а также курс на слияние и поглощение – основополагающие принципы ведения бизнеса Noventiq. Компания находится в постоянном поиске новых возможностей, осваивает рынки, на которые не осмеливаются или не могут зайти конкуренты. В официальном обращении к клиентам и партнерам по поводу годовщины бренда руководство обратило внимание именно на стремление организации к непрерывной экспансии.

По словам генерального директора, Noventiq, опираясь на опыт Softline, стала компанией нового типа, которая эффективно продвигает свой бизнес в непростых текущих экономических условиях. И хотя номинальный период работы у бренда небольшой, ее отлаженная стратегия позволяет рассчитывать на дальнейший рост показателей и поступательное развитие в наиболее актуальных сферах ИТ-рынка.