21 июня пройдет конференция TGMarketConf

Фото: unsplash.com

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Telegram обязал все компании на своей площадке принимать только внутреннюю виртуальную валюту Telegrams Stars. Узнать, как в этих условиях платить за привычные боты и Premium-аккаунты, вы сможете 21 июня на главном событии по Telegram-экосистеме – TGMarketConf