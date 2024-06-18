21 июня пройдет конференция TGMarketConf

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Узнайте все о новых возможностях экосистемы Telegram:
Своими кейсами и наработками поделятся более 50 бизнес-практиков и признанных экспертов Telegram.
Также в рамках конференции продет отдельная секция
"Инвестиции в проекты Telegram", где опытные инвесторы обсудят перспективы вложений в TON и NOTCOIN, покупку telegram-каналов и популярных чат-ботов.
Ожидается участие более 1000 представителей бизнеса, администраторов топовых Telegram-каналов и инвесторов, что создает отличную возможность для нетворкинга и обмена опытом.
Ждем вас на TGMarketConf!
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