21 июня пройдет конференция TGMarketConf

21 июня пройдет конференция TGMarketConf
Фото: unsplash.com
Telegram обязал все компании на своей площадке принимать только внутреннюю виртуальную валюту Telegrams Stars. Узнать, как в этих условиях платить за привычные боты и Premium-аккаунты, вы сможете 21 июня на главном событии по Telegram-экосистеме – TGMarketConf

Узнайте все о новых возможностях экосистемы Telegram:

  • внутренняя валюта Telegram Stars (что это такое и как ей пользоваться);
  • новый магазин приложений MiniApps AppCenter;
  • премиум-возможности каналов;
  • чат-боты для персональных аккаунтов.

Своими кейсами и наработками поделятся более 50 бизнес-практиков и признанных экспертов Telegram.

Также в рамках конференции продет отдельная секция

"Инвестиции в проекты Telegram", где опытные инвесторы обсудят перспективы вложений в TON и NOTCOIN, покупку telegram-каналов и популярных чат-ботов.

Ожидается участие более 1000 представителей бизнеса, администраторов топовых Telegram-каналов и инвесторов, что создает отличную возможность для нетворкинга и обмена опытом.

Ждем вас на TGMarketConf!

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