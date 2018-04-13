Знаменитый актер разбился в ДТП

В автоаварии пострадали несколько человек

Известный голливудский актер Уилл Феррел пострадал в серьезном происшествии во время поездки.

По информации TMZ, инцидент произошел в пятницу, 13 апреля, в округе Ориндж (Калифорния). Джип с Феррелом врезался в легковушку, после чего перевернулся. В салоне вместе со знаменитостью также находились водитель и пара пассажиров, в том числе одна женщина. Очевидцы рассказали, что ее окровавленную госпитализировали в очень тяжелом состоянии.

Феррел и водитель также были срочно доставлены в больницу, однако об их состоянии ничего не известно.