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Знаменитый актер разбился в ДТП

Фото: GLOBAL LOOK press/Marla Brose
В автоаварии пострадали несколько человек

Известный голливудский актер Уилл Феррел пострадал в серьезном происшествии во время поездки.

По информации TMZ, инцидент произошел в пятницу, 13 апреля, в округе Ориндж (Калифорния). Джип с Феррелом врезался в легковушку, после чего перевернулся. В салоне вместе со знаменитостью также находились водитель и пара пассажиров, в том числе одна женщина. Очевидцы рассказали, что ее окровавленную госпитализировали в очень тяжелом состоянии.

Феррел и водитель также были срочно доставлены в больницу, однако об их состоянии ничего не известно.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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