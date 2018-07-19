Всего-то нужно было побывать в чужой шкуре

Лайма Вайкуле открыла для нечто новое и неприятное о мире шоу-бизнеса. Оказывается, все ее коллеги, да и она сама невероятно эгоистичны, о чем она до недавнего времени не догадывалась. Открытие удалось сделать только после того, как Вайкуле метнулась по другую стороны баррикад – в организаторы.



В четверг, 19 июля, в Юрмале стартует фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала – 2018", и будучи ее хозяйкой, Вайкуле столкнулась просто-таки с возмутительной озабоченностью выступающих музыкантов самими собой.

" Я недавно сделала потрясающий вывод. Все артисты – большие эгоисты. Мы все занимаемся исключительно собой. Где моя гримерка, где моя машина, где мой самолет? Я, я, я. Всегда только я", - поделилась она с "Дни.ру".

Однако ее личный эгоизм умер сразу после того, как она начала заниматься организацией фестиваля. Певица призналась, что у нее тяжелый характер, но о себе любимой пришлось забыть ради комфорта гостей и участников мероприятия.

При этом она подчеркнула, что все, кого она пригласила выступить на фестивале, являются ее близкими друзьями.