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Вайкуле шокировала правда о российских артистах

Лайма Вайкуле. Фото: Vladimir Volnikov/Russian Look
Всего-то нужно было побывать в чужой шкуре

Лайма Вайкуле открыла для нечто новое и неприятное о мире шоу-бизнеса. Оказывается, все ее коллеги, да и она сама невероятно эгоистичны, о чем она до недавнего времени не догадывалась. Открытие удалось сделать только после того, как Вайкуле метнулась по другую стороны баррикад – в организаторы.

В четверг, 19 июля, в Юрмале стартует фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала – 2018", и будучи ее хозяйкой, Вайкуле столкнулась просто-таки с возмутительной озабоченностью выступающих музыкантов самими собой.

" Я недавно сделала потрясающий вывод. Все артисты – большие эгоисты. Мы все занимаемся исключительно собой. Где моя гримерка, где моя машина, где мой самолет? Я, я, я. Всегда только я", -  поделилась она с "Дни.ру".

Однако ее личный эгоизм умер сразу после того, как она начала заниматься организацией фестиваля. Певица призналась, что у нее тяжелый характер, но о себе любимой пришлось забыть ради комфорта гостей и участников мероприятия. 

При этом она подчеркнула, что все, кого она пригласила выступить на фестивале, являются ее близкими друзьями.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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