Внезапная смерть: Российская актриса умерла на сцене

Ушла из жизни Анна Соколова

Прима Прокопьевского драматического театра скончалась в возрасте 49 лет. Об этом сообщили в самом театре.



"Ушла с трагической внезапностью, в расцвете творческих сил, в процессе репетиций заглавной роли в спектакле "Ханума" – роли, которая должна была стать ее бенефисом", – рассказали в пресс-службе драмтеатра.

Соколова выступала на прокопьевской сцене долгих 23 года, практически полностью посвятив свою актерскую карьеру этому театру. Коллеги отозвались о ней как о запоминающейся талантливой артистке, которая нравилась зрителю по самым разным ролям, как главным, так и второстепенным. В ее послужном списке участие в таких постановках, как "Квадратура круга" Валентина Катаева, "Женитьба" Николая Гоголя, "Стеклянный зверинец" и "Орфей спускается в ад" Теннеси Уильямса, "Декамерон" Боккаччо.

Прощание с Соколовой пройдет 6 августа в 13:30 в церкви праведного Прокопия Устюжского и в 14:00 в Прокопьевском драматическом театре имени Ленинского комсомола.