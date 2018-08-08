Избитой в Москве звезде "Такси" грозит слепота

Отдых в столице может закончиться для Насери очень плачевно

Французский актер Сэми Насери рискует частично ослепнуть из-за перелома орбиты глаза, полученного во время драки в одном из московских караоке-баров.



Во время конфликта с другим гостем заведения Насери сильно ударили по лицу, в результате чего актера пришлось госпитализировать и даже сделать ему сложную операцию по замене глазного хрусталика.

Как пишет Mash, с имплантом у Насери могут возникнуть проблемы. Если он не приживется, то актер фактически лишится глаза. По информации Telegram-канала, параллельно с неурядицами со здоровьем у актера еще неважно обстоят дела с карьерой. У него сорвалась договоренность об участии в съемках фильма.

После произошедшего Насери раскрыл детали конфликта в баре. В интервью Sputnik France он объяснил ссору с гостем тем, что тот хотел отобрать у него микрофон, поскольку заплатил администрации бара за право спеть без очереди.

"Я знаю правила, я знаю русскую культуру караоке, я был в двадцати барах за год своего пребывания в России, и нигде не заставляли платить за песни", – заявил актер, добавив, что если посетитель "дал на лапу" администрации, то это не дает ему больше прав в сравнении с остальными.

По его словам, ситуация настолько его вывела из себя, что он решил покинуть место. Дожидаясь на улице своего брата, он увидел, как те же самые гости начали приставать к его родственнику. Между сторонами произошла потасовка, закончившаяся избиением актера.