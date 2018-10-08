У звезды "Камеди клуб" нашли тяжелую болезнь

юморист загремел в реанимацию

Резидент телешоу "Камеди клуб" Роман Попов угодил в реанимационное отделение одной из московских клиник.

Попова госпитализировали в четверг, 4 октября, сообщает Telegram-канал "112". Обследование показало наличие тяжелой болезни. Какой именно, не уточняется.

Позже 33-летнего артиста перевели из реанимации в профильное отделение.

Никаких подробностей о состоянии Попова не сообщается.