У звезды "Камеди клуб" нашли тяжелую болезнь

Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
127 новости
Резидент телешоу "Камеди клуб" Роман Попов угодил в реанимационное отделение одной из московских клиник.
Попова госпитализировали в четверг, 4 октября, сообщает Telegram-канал "112". Обследование показало наличие тяжелой болезни. Какой именно, не уточняется.
Позже 33-летнего артиста перевели из реанимации в профильное отделение.
Никаких подробностей о состоянии Попова не сообщается.
Голландцы прокололись с российскими "шпионами"
Родственница экс-полковника ГРУ жаждет взглянуть в глаза "отравителям"