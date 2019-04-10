"Желанная вишенка!": Лорак в прозрачном белье завела мужчин

Знаменитая "дива" блеснула прелестями

Ани Лорак поделилась с фанатами новым провокационым кадром в соцсетях. На снимке она предстала в классическом образе, добавив одну пикантную деталь, которая возбудила поклонников.

Красотка изображена в блузе, приспущенной с плеч. И видно кружевное нижнее белье, сквозь которое просвечивает обнаженная грудь. Волосы певицы небрежно уложены.

Артистка ниго не написала под фото. Оставила лишь смайлик в виде сердца, похоже, решила, что ее поймут и так.

Сексуальность образа звезды не осталась незамеченной. Особенно заволновались мужчины.

"Желанная вишенка", "Очень сексуальная", "Вау! Каролина, меня нет.. Воздуха мне...", "Умопомрачительная красавица! I love you!", "Секси", "Огнетушитель несите",

– поделились они впечатлениями под снимком. "Диву" засыпали комплиментами, поток которых еще не иссяк:

"Образ – кайф... Я в предвкушении", "Вы такая красивая, Каролина!", "Идеал", "Эталон женственности", "Вам безумно идет этот образ и укладка огонь, богичная", "Какая восхитительная девушка", "Невероятно красивая! Безмерно восхищаюсь!", "Хороша, что тут скажешь, очень хороша. Но еще и чиста, нежна и искренна", "Шикарная Дива", "Идеальная", "Убийственная красота", "Богиня милости и грации", "Необыкновенная просто", "Обжигающая, чувственная, волнующая, смотрящая в самую глубину души удивительными глазами! Каролиночка, ты потрясающая! Приковываешь взгляды и заставляешь чаще биться сердца!", "Стильная и шикарная женщина!", "Очаровашка".

Некоторые отметили, какой эффект произвел кадр на подписчиков. "Эта Ваша фотография просто взорвала всю инсту и наши фаны... Потому что Вы просто безупречная! Дива!", "Чертовски изящно, шикарно, волшебно", "Вы явно хотите нас обезоружить", – написали такие.

Сообщили и о нетерпении: "Очень ждем премьеру и клипа, и песни. Интрига не дает покоя! Очень любим Вас!", "Каролина, как же хочется уже услышать Вашу новую песню... Несомненно она взорвет миллионы сердец".

Наверное, чтобы еще больше раззадорить публику, Ани Лорак чуть позже опубликорвала короткое видео, чем вообще довела фанатов до экстаза. В нем такая интрига, что теперь зрители не могут дождаться новой встречи с любимицей.

В темном, даже мрачном ролике певица позирует в загадочном образе. В красном бархатном платье без бретелей, которое подчеркивает стройную фигуру и пышный бюст она покорила всех.

Этой публикацией звезда анонсировала свою новую песню – "Я тебя ждала", что понятно из хэштега, оставленного под видео.

Подписчики активно обсудили запись. И снова адресовали "диве" восторженные комментарии , а также признались, что ждут премьеры новой песни с большим нетерпением.

Ни под одним из этих постов не было негативных отзывов. Так же поступали фолловеры и раньше, когда звезда показалась в глубоком декольте, из которого соблазнительно вырисовывалась ее грудь, и кокетливо выглядывающей из бокового выреза голой стройной ножкой, а до этого выступала в очень коротком платье, едва прикрывающем интимные места, и блистала формами. Видимо, неспроста ее назвали "самой сексуальной певицей года"...