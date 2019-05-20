На обман "Евровидения" закрыли глаза

Отменить итоги конкурса отказались

У певца Дункана Лоуренса, занявшего первое место на "Евровидении-2019", не отнимут победу, несмотря на нарушения, которые он допустил. Об этом рассказала член российского жюри международного конкурса.

"Если он исполнял эту песню в 2017 г. но потом ее как-то доработал, то, согласно законодательству об авторских правах, это уже другая песня", – пояснила "РБК" Лора Квинт, отметив, что ей "лично ничего не известно об исполнении песни финалиста до конкурса", и "в приличном обществе это, конечно, чревато".

О переделке говорил и продюсер Лоуренса. Работа над композицией "Arcade" велась два года, было создано несколько вариантов и аранжировок, сообщил Воутер Харди изданию Algemeen Dagblad.

"Мы прошли весь путь с Arcade... От разных темпов к совершенно другому ключу", – отметил он, цитирует "Лента.ру".



Как сообщалось ранее, артист из Нидерландов схитрил не только о своей ориентации (в ней он признался только перед завершающим этапом "Евровидения"). Он промолчал о свежести композиции.

Вывели его на чистую воду подписчики Сети, которые нашли видео выступления Дункана Лоуренса в 2017 году. На нем артист исполнял ту же песню.

Следоваательно, он нарушил главное правило конкурса. И результаты, согласно которым голландец победил, могли быть отменены.

В 11 странах назвали лучшим на "Евровидении" в этом году номер российского певца Сергея Лазарева. Телезрители из Албании, Израиля, Белоруссии, Чехии, Эстонии, Армении, Азербайджана, Румынии, Сан-Марино, Литвы и Австрии поставили ему высший балл.

Наш артист исполнил на конкурсе песню "Scream" и, получив 369 баллов, занял третье место, как и в прошлый раз – три года назад. Второе место досталось итальянцу Мамуду, выступившему с композицией "Soldi". Победу отдали Дункану Лоуренсу.

Итог выступления Лазарева расстроил не только его фанатов, сильно переживал поп-король Филипп Киркоро, он даже голос потерял. Сам же Сергей перед конкурсом призывал голосовать за него и был настроен по-боевому.

Впрочем, ранее отечественному артисту пророчили поражение.