"Сладкая": Серябкина вывалила грудь

Соблазнительный наряд певицы вызвал массу комплиментов в ее адрес

Ольга Серябкина, которая выступает под псевдонимом MOLLY, опубликовала в Instagram снимки из-за кулис. На них она позирует в компании двух молодых людей, то подставляя одному из них щеку для поцелуя, то сексуально изгибаясь. Причем в этот момент из лифа платья с одной стороны буквально вываливается обнаженная грудь артистки. Многие фанаты были покорены видом любимицы.

Под кадрами экс-солистка группы "Серебро" поделилась творческими планами.

"Сейчас листала фотки со съемок нового клипа )))) Очч хочу, чтобы вы скорее его увидели. Финалим его по полной",

– сообщила она. И добавила: "А пока что могу поделиться с вами одной из фоток с бэкстэйджа (того, что происходит за кулисами)".

Несколько десятков тысяч поклонников оценили снимки по достоинству, не поскупившись на комплименты.

"Сладкая Оля", "Ух что за кошка😅", "Великолепная Молли!!!", "Ой какая прелесть 😍😍", "Ты очень красивая", "Самая искренняя девочка", "Какая милая", "Хорошенькая", "неповторимая, кареглазая, красотка", "На Ольге всегда такие платьица – умереть можно!", "Ты секси 😘❤️❤️", "Ууууух🔥🔥🔥🔥", "Пупсики", "такие лапочки", "Зайчики такие", "Мужская компания – огонь", "БОМБИЧЕСКИЕ парни с бомбической девушкой ❤️❤️❤️", "Кайф", "Ооооочень сильно",

– хвалили звезду и парней многие (орфография и пунктуация комментаторов сохранены).

Одни написали, что с нетерпением ждут новое творение певицы. Некоторые мужчины разгорячились ("Не шали") и стали делать артистке неприличные предложения.

Такие кадры на странице артистки не редкость. Ранее она снялась в откровенном виде, что так же не оставило равнодушными подписчиков. До этого выбрала для встречи с выпускниками провокационный наряд.

Под новым снимком высказались и те, кто не забыл о скандальной истории, которая в последнее время широко обсуждается в соцсетях. Такие спросили, не ревнует ли Ольгу Серябкину Максим Фадеев, не продюсер ли фотографировал ее с молодыми людьми и где он сам.

История получилась громкая и подмочила репутацию бывшей солистки "Серебра". Высказался о ней и другой известный продюсер.