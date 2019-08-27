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"Как вафли": Седокову унизили за "страшные" губы

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Внешность экс-солистки "ВИА ГРЫ" многим не понравилась

Анна Седокова поделилась с фанатами еще одним откровением. Под свежим кадром в соцсети она рассуждала о смерти. Сама при этом выглядела соблазнительно: прозрачная одежда броские украшения, яркий макияж. Но не все поклонники смогли оценить слова и внешность артистки.

"Медленно умирает тот, кто не путешествует, кто не читает, кто не слышит музыки, кто не может найти гармонию в себе. Медленно умирает тот, кто разрушает свою веру в себя, кто не позволяет себе помогать. Медленно умирает тот, кто уничтожает саму любовь и проживает свои дни с постоянными жалобами", – заявила певица. А в заключение посоветовала: "Живи сегодня! Рискни сегодня! Сделай это сегодня! Не смей умирать медленно!".

 

Мнения подписчиков разделились. Одни высмеивали певицу за эксперименты с лицом:

"Какие страшные губы, как вафли, все портят!", "Ужасные, правда, были же нормальные, когда она их так накачала-то?", "Страшно смотреть", "На себя вообще не похожа, кукла", "Вам Ваши губы не мешают?", "А что нос зеленый", "Губы на ...опу поменяла. Зря", "Нос переходит в губы, скоро закроет полностью", "Ух ты, другая", "Не узнала".   

Другие хвалили за вид и сказанное: "Очень красивая", "Шикарная женщина", "Золотые слова", "Вы заслуживаете восхищения",  "Хорошо написано", "Сильно".

Анне Седоковой и раньше твердили, что она изуродовала себя уколами, и от природной красоты ничего не осталось. Но она, как видно, игнорирует подобные реплики. Снимает пикантные видео, на которых показывает голые ноги, бедра и ягодицы и виляет бедрами в прозрачном платье.

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Полина ДОРОЖКИНА
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