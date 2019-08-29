"Русская Кардашьян" в супермини оголила аппетитные формы

Модель развинула ноги и повиляла бедрами

Анастасия Квитко снова покорила фанатов откровенными снимками и видео. На этот раз она показалась в очень коротком обтягивающем платье. Супермини дополняли туфли-лодочки на шпильках, часы, и сумочка с металлическим ремешком. Черно-белые цвета наряда, обуви и аксессуаров выгодно подчеркивали роскошные округлости красотки.

"Как вам это платье?" – кокетливо обратилась девушка к поклонникам под снимком, на котором показана сидяще в кресле. Длинные стройные ноги слегка рассставлены – одна согнута в колене, другая вытянута вперед. Бедра оголены, роскошная грудь притягивает взгляд.

В ролике Настя снята со спины. Она идет, раскачивая пышными бедрами. Потом, остановившись, проводит рукой по ягодице, эротично выгибается и посылает воздушный поцелуй.

Фанаты в ответ не сдержали эмоций:

"Мечта!", "Ты в хорошем состоянии", Отлично", "На тебе красиво смотрится", "Это платье выглядит так идеально на вас", "Красивая", "Идеальная", "Невероятная", "О, мой бог!", "Горячо", "Русская бомбита".

Некоторые ужчины даже дара речи лишились, оставляя только смайлики в виде сердечек, пламени, цветочков и бомбочек. "Ты нам нравишься в этом, но... довольно одежды", – взмолился один из них, остальные поддержали его горячее желание.

Чтобы не огорчать десять миллионов подписчиков, Анастасия выложила в сторис несколько видео. В роликах она показалась в одном только сексуальном боди, открывающем все прелести.

Анастасия Квитко постоянно демонстрирует в соцсети крошечные трусы или бикини. Ранее модель примерила необычный латексный костюм,потрясла ягодицами в крошечных стрингах, снялась в микрободи и эротично выгнулась на коленях