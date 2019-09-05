"Русская Кардашьян" раскинулась на берегу в суперкрошечном бикини

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Анастасия Квитко продолжает радовать фанатов, особенно – мужчин, пикантными фото. На этот раз она снялась в очень маленьком открытом купальнике, и пышные формы, благодаря которым ее называют "русской Кардашьян", показались во всей красе.
"Ты скучал по мне?" – кокетливо спросила красотка под кадром. И добавила слово Bikini.
Мужчины ответили дружно: "Да", "Конечно", "Ужасно", "Слишком много скучаю!".И, назвав ее "потрясной красоткой", признались, что покорены каждую частичкой ее тела.
"Влюблен в Вашу кожу", "Я тебя обожаю, у тебя осиная талия", "Какая ты гладенькая, Настенька!", "Люблю рассматривать Ваше лицо и красоту Ваших глаз", "У Вас самый маленький в мире пупок" – написали возбужденные поклонники.
Не отставали и остальные: "Мне так нравится", "Ты такая красивая", "Великолепная", "Замечательная", "Лучшая в мире", "Ты выглядишь изумительно", "Какая женщина, восторг!", "Безупречная".
Ранее Анастасия Квитко взбудоражила публику, показавшись в супермини с развинутыми ногами и повиляв бедрами. До этого она надела латексный костюм, который обтянул и открыл ее прелести, покрасовалась в крошечных стрингах и снялась в эротичном видео.
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