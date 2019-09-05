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"Русская Кардашьян" раскинулась на берегу в суперкрошечном бикини

Анастасия Квитко. Фото: https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/
Популярная модель засветилась на очередном "горячем" кадре

Анастасия Квитко продолжает радовать фанатов, особенно – мужчин, пикантными фото. На этот раз она снялась в очень маленьком открытом купальнике, и пышные формы, благодаря которым ее называют "русской Кардашьян", показались во всей красе.

"Ты скучал по мне?" – кокетливо спросила красотка под кадром. И добавила слово Bikini.

Мужчины ответили дружно: "Да", "Конечно", "Ужасно", "Слишком много скучаю!".И, назвав ее "потрясной красоткой", признались, что покорены каждую частичкой ее тела.

"Влюблен в Вашу кожу", "Я тебя обожаю, у тебя осиная талия", "Какая ты гладенькая, Настенька!", "Люблю рассматривать Ваше лицо и красоту Ваших глаз", "У Вас самый маленький в мире пупок" – написали возбужденные поклонники. 

Не отставали и остальные: "Мне так нравится", "Ты такая красивая", "Великолепная", "Замечательная", "Лучшая в мире", "Ты выглядишь изумительно", "Какая женщина, восторг!", "Безупречная".

Ранее Анастасия Квитко взбудоражила публику, показавшись в супермини с развинутыми ногами и повиляв бедрами. До этого она надела латексный костюм, который обтянул и открыл ее прелести, покрасовалась в крошечных стрингах и снялась в эротичном видео.

Полина ДОРОЖКИНА
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