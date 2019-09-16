"Хорошо снимают": Успенская втиснулась в мини-кольчугу

Королева шансона оголила стройные ноги

Любовь Успенская гастролирует по Америке и продолжает выкладывать в Instagram новые кадры оттуда. На самом свежем певица запечатлена с поднятой ногой в блестящем мини-платье, которое напоминает кольчугу и позволяет ей покрасоваться бедрами.

Под фото артистка сообщила, что оно "сделан после концерта в Майами", добавив, что уже выступила в Нью-Йорке и собирается петь в Чикаго. По ее словам, тур начался очень бодро и насыщенно".

Королева шансона также спросила у поклонников, как им ее новый концертный костюм. На снимке она показана в коротком серебристом наряде и высоких темных сапогах. В руках у звезда держит коробку с розами.

Мнения подписчиков разделились. Одним понравилось, как выглядит Успенская, одни были так покорены, что оставили только возгласы "вау" и смайлики в виде сердечек и цветочков. Другие не пожалели лестных слов, но отметили, что звезда похорошела недавно и на то есть причины:

"Сногсшибательная", "Люба, на Вас смотреть любо!", "Очень стройная, моложавая, ухоженная, талантливая, женщина", "Вы очень хорошо выглядите, и очень стильно, всегда со вкусом все подобрано – пример для подражания... идеальна во всем"

Другие заявили, что костюм "сильно вызывающий, возраст-то свое берет, как не храбрись". Напомнили Успенской и о ее планах на беременность.

"Вас хорошо очень Люба снимают,если это не замазано фотошопом а только грим и свет,то вы просто молодчина что за собой так следите.Что то вспомнилась ваша Пропадаю я ...мая я нисколько не пьяна...Любовь а может вам таки все таки найти своего аналога Галкина молодого и юморного и умного и заделать с ним Ляльку по Алинному рецепту" "Люба,вы ещё ЭКО не сделали ? Вы ж ребёнка родить хотите".

Некоторые припомнили артистке то, что она не проводила в последний путь коллегу по сцене."Почему Вас не было на похоронах Вилли Токарева? Вы ему по жизни должны за песню "Любонька", "Почему Вы не присутствовали на прощании с Вилли? Ведь он так много для Вас сделал!", – написали такие.

Ранее королеве шансона не раз доставалось за вид. Многие ругали, когда она показала, как принимает душ, и когда расставила ноги на виду у всех, возмутились, услышав интимное признание певицы и увидев ее топлес.